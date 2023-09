Castelli della Ciociaria, ecco tutti i nuovi percorsi turistici

Un incontro avvenuto nell’ufficio della Presidenza del Consiglio Provinciale, quello tra l’ing. Antonio Sardellitti e il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini che afferma “Ringrazio per prima cosa l’ing. Antonio Sardellitti per l’interesse e la professionalità che sta dimostrando nello svolgimento dell’incarico conferitogli dal Sottosegretario di Stato del Ministero della Cultura e sindaco di Arpino, On. Vittorio Sgarbi. Partire dalla città di Arpino, dal suo castello e dalle sue potenzialità di attrattore turistico ritengo sia un’ottima base per intavolare delle azioni che coinvolgono tutti i comuni della provincia di Frosinone”. L’Ing. Antonio Sardellitti, è stato nominato lo scorso 21 agosto, dall’On. Vittorio Sgarbi, sindaco della Città di Arpino e Sottosegretario di Stato del Ministero della Cultura, quale suo consulente per l’individuazione e la valorizzazione dei percorsi di promozione dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico, delle torri e dei castelli della città di Arpino e dei Comuni della Ciociaria. Un incarico importante che vede coinvolta da subito la Provincia di Frosinone. “La sensibilità dell’On. Vittorio Sgarbi verso il nostro territorio e la sua valorizzazione non poteva che trovare riscontro positivo da parte mia accettando repentinamente la richiesta di incontro dell’Ing. Antonio Sardellitti”. Afferma Gianluca Quadrini – “Con l’Ing. abbiamo iniziato a programmare le prime azioni di verifiche e valutazione che riguardano il meraviglioso castello di Arpino oltre che ad aprire un canale con i Sindaci dei comuni della Provincia di Frosinone ai quali, attraverso una lettera, abbiamo fatta esplicita richiesta di comunicare la presenza di castelli o torri funzionanti o ruderi al fine di valutarne il relativo coinvolgimento di percorsi atti alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale. L’intento – spiega Quadrini – è creare intorno ai nostri castelli e alla nostre torri una rete che, oltre far crescere la domanda turistica, valorizzi i prodotti del nostro territorio come un importante volano di sviluppo locale. È importante – conclude il Presidente del Consiglio, Gianluca Quadrini – che in questo moment ci sia la collaborazione attiva di tutti i comuni per un approccio strategico condiviso di valorizzazione, in grado di stimolare gli investimenti per un rilancio dell’economia e della qualità della vita delle comunità ospitanti e di trasferire i valori della conoscenza del ricchissimo patrimonio storico-culturali, delle tradizioni e dei prodotti tipici del nostro territorio”.

Redazione Digital