Cassino, una scuola per il futuro ecco il progetto Formazione Lavoro

Ha ancora una volta centrato l’obiettivo il progetto “Una scuola per il futuro” del CFP di Cassino dell’Azienda speciale Frosinone Formazione Lavoro. Nei giorni scorsi, infatti, si è tenuto l’evento di orientamento partecipato per il corso di Tecnico dei trattamenti estetici, presso la struttura della Casa di Willy, nel quartiere San Bartolomeo. Le allieve del corso, ai tantissimi partecipanti, hanno dato prova di professionalità e competenza, frutto di una preparazione solida che la scuola garantisce loro. E, con molto entusiasmo, hanno anche saputo coinvolgere i presenti, soprattutto i loro coetanei, nelle dimostrazioni pratiche. Pienamente centrato l’obiettivo del progetto che si propone di realizzare attività di orientamento presso i centri di aggregazione giovanile, in particolare nei quartieri più difficili. “Non siamo solo una scuola per il futuro – dicono da Frosinone Formazione Lavoro – ma anche una risposta concreta al contrasto della dispersione scolastica. Non c’è niente di meglio per invogliare i ragazzi che vedere i propri coetanei all’opera. Questa è la ricetta che sta alla base di tutte le attività di orientamento partecipato che stiamo realizzando. Le allieve del corso di Tecnico dei trattamenti estetici meritano un grandissimo elogio, così come tutto il personale del CFP coinvolto”. “I giovani vanno stimolati e coinvolti – concludono da Frosinone Formazione Lavoro – e poi sono capaci di stupirti. Anche nelle realtà più complicate, diamo loro occasioni di mettersi in gioco e sapranno rispondere alla grande. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: cercare di avvicinare tutte le realtà sociali alla possibilità di costruirsi un futuro attraverso una professione”.

Redazione Digital