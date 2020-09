E’ stata apposta nella serata di ieri la firma al contratto di gestione del teatro Manzoni tra Comune e la società “RadioCassinoStereo” aggiudicataria della relativa gara d’appalto. Arriva così a conclusione la lunga fase del bando di gara, protratta anche dal blocco determinato dal Covid19. Si tratta di un decisivo passaggio verso la riapertura del “Manzoni” che ridarà alla città una importante struttura chiusa da troppo tempo.

Come da contratto, il nuovo gestore dovrà iniziare subito lavori di restauro e di messa in sicurezza al fine di ottenere, poi, l’ok per lo svolgimento degli spettacoli dalla Commissione di Vigilanza. E’ una delle condizioni poste nel bando. Vale a dire l’accettazione di valorizzare la struttura mediante la realizzazione delle opere edili di cui al progetto esecutivo, approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Gli interventi da fare sono stati concordati con l’Area Tecnica del Comune. Si tratta di risolvere problemi di infiltrazioni dal tetto e di adeguare l’impianto antincendio, di aereazione, della cabina elettrica ecc.

Altre due importanti condizioni contemplate nel bando riguardavano l’accettazione del progetto di adeguamento della sala alla proiezione cinematografica secondo le normative vigenti al momento dell’emanazione del bando, nonché l’accettazione del progetto del foyer e della biglietteria di ingresso, da eseguire prima della messa in esercizio della struttura.

La concessione in gestione ha la durata di cinque anni, con un corrispettivo annuo al Comune di 54 mila euro. Il quinquennio decorre dalla data di stipula del contratto. Vale a dire da ieri.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco, Enzo Salera, al termine dell’incontro, che ha richiesto un bel po’ di tempo, stanti i tanti aspetti da chiarire e da concordare con la società “RadioCassinoStereo”, ma che si è concluso nel modo auspicato da ambo le parti. “Ridaremo presto ai cittadini di Cassino il loro Teatro”, ha detto il Sindaco.

Redazione Cassino