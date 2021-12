Cassino, il sito internet del Comune tradotto in sei lingue

il sito istituzionale del Comune di Cassino parlerà ben sei lingue: Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Polacco e Portoghese. Implementando il servizio di traduzione automatica di Google nel sito www.comune.cassino.fr.it abbiamo deciso di muovere un ulteriore e decisivo passo verso gli studenti stranieri, i tanti turisti ed i cittadini del mondo che quotidianamente già raggiungono il nostro portale istituzionale fino a ieri disponibile solamente in italiano.Ora invece potranno ottenere informazioni nella propria lingua sulla realtà cittadina, sulla storia e sui nostri monumenti, sui luoghi di interesse e sulle attività dell’amministrazione, su uffici, contatti, bandi, concorsi, info di servizio. Insomma su ogni argomento possa rivelarsi utile per un viaggio o una permanenza in città, per studio o anche per sola curiosità. Basterà cliccare in alto a destra nella homepage sull’apposito box contraddistinto dalle bandierine e selezionare la lingua. Il sistema convertirà all’istante tutto il testo.Seppur con i limiti di una traduzione automatica, che può comportare, ovviamente, delle imprecisioni, il servizio di Google consentirà a chiunque ne abbia bisogno di orientarsi al meglio tra i servizi e le informazioni utili fornite quotidianamente dal Comune di Cassino. Infatti ogni singola sezione del sito, che conta oltre 13mila accessi mensili, sarà tradotta nelle sei lingue.

“E stata questa una scelta naturale per una Città come Cassino che giorno dopo giorno punta ad accrescere il proprio appeal internazionale – ha evidenziato l’assessore alla Cultura e alla Comunicazione Danilo Grossi -. Basti pensare ai moltissimi studenti provenienti dall’altra parte del mondo integratisi da tempo e nel migliore dei modi nella nostra accogliente comunità cittadina. Ma anche ai tanti lavoratori stranieri o ai turisti in particolar modo, che avranno ora l’opportunità di rapportarsi alle informazioni istituzionali dell’ente in maniera più semplice, pratica, diretta”.

Parlando di numeri, nel 2021, il sito web del Comune di Cassino ha ottenuto 157.177 visite complessive: di queste 4.142 provenienti da altri paesi dell’Unione Europea (su tutti Regno Unito con 1.846 visite, Francia 673 e Spagna 276), 4.476 dal Nord America, 154 dal Sud America, 49 dall’America Centrale, 229 dall’Asia, 34 dall’Oceania e 33 dall’Africa.

Redazione Cassino