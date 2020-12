Il Ministero degli Interni ha comunicato di aver approvato la richiesta dell’Amministrazione di finanziamento per la progettazione di interventi relativi alla messa in sicurezza del territorio e degli edifici comunali. L’importo complessivo è di 200mila euro. Di questa somma la metà (100mila euro) è destinata al recupero della “Vecchia Cassino”. “Un sogno cullato da tempo – ha affermato il sindaco, Enzo Salera – Finalmente si potrà muovere il primo passo lungo il percorso che ci dovrà condurre a recuperare questo importante pezzo di storia della nostra città”. Finanziata anche la progettazione esecutiva per l’adeguamento sismico della scuola media “Di Biasio” (60 mila euro) e della scuola “Don Bosco” al Colosseo (40 mila euro). “Questo nuovo finanziamento – ha aggiunto Salera – è il frutto dell’intelligente lavoro che la nostra squadra di governo e l’area tecnica, doverosamente hanno messo a disposizione della città e continueranno a portare avanti”.

Redazione Cassino