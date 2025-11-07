Cassino, Festival internazionale Samuele Pagano ecco tutto il programma

E’ stata presentata nella Sala San Benedetto della Banca Popolare del Cassinate l’edizione 2025 del Festival Internazionale Samuele Pagano, giunto alla V edizione e organizzato da Associazione Sinfonia Mundi APS e Note Classiche, con il patrocinio di Comune di Atina, Regione Lazio, Comunità Montana Valle di Comino e Banca Popolare del Cassinate e realizzato con la collaborazione di Music Art Festival, Visit Atina, Visit Valle di Comino, Pro Loco Atina, Lancia Club, Farmacia Antigiani, Musicalcentro. Alla conferenza hanno partecipato gli organizzatori, i maestri Alessandro Minci e Virgilio Volante, ai quali è affidata la direzione artistica del festiva, il Direttore Generale della Banca Popolare del Cassinate Roberto Caramanica e, in rappresentanza del Comune di Atina, Quirino di Paolo. Sarà infatti proprio la città di Atina ad ospitare il Festival che si terrà al Palazzo Ducale a partire da domenica prossima, 9 novembre, e si concluderà ad Aprile 2026. Particolarmente suggestivo il primo appuntamento, che vedrà l’esibizione di due grandi artisti: Giampiero Giangrande, virtuoso della fisarmonica, e Virgilio Volante, pianista dal tocco raffinato, che condurranno il pubblico in un viaggio tra emozione e immaginazione. Il primo concerto, infatti, dal titolo From Tango to Soundtrack, sarà un omaggio alla contaminazione e al sentimento, intrecciando le atmosfere passionali del tango con le suggestioni della musica per il cinema. Secondo appuntamento il 7 dicembre con “Guitarras del Mar” e l’esibizione del duo formato da Massimo Delle Cese, chitarrista e didatta di grande esperienza internazionale, e Alessandro Minci, musicista dal tocco poetico e versatile. Un percorso sonoro che evoca il respiro del mare e la luce del Mediterraneo. Un’esperienza musicale che unisce virtuosismo tecnico, sensibilità interpretativa e amore per la melodia italiana. Si prosegue poi il 18 Gennaio 2026 con “Sound of Venezuela” e il concerto del venezuelano Gabriel Guillén, uno dei chitarristi più apprezzati a livello mondiale: formatosi tra Sud America ed Europa, è oggi un punto di riferimento per la chitarra classica contemporanea. Il 22 febbraio sarà la volta di “Pop – Jazz & Beyond” con l’esibizione del chitarrista Francesco Tizianel, che esplorerà il linguaggio del jazz, del pop e della musica moderna, proponendo un repertorio che attraversa i confini dei generi. Una serata che celebra la creatività e l’apertura del linguaggio musicale contemporaneo. L’ 8 Marzo 2026 il “Duo Badivuku”, formato da due straordinarie interpreti, unite da un profondo legame familiare e artistico, Zana Badivuku-Basha (pianoforte) – SihanaBadivuku (violino).

A chiudere la rassegna, il 26 aprile, il “Duo Bertolini”, formato da Raffaele Bertolini (clarinetto, clarinetto basso) e Nicola Bertolini (clarinetto), padre e figlio, che si esibiranno in un concerto dedicato all’eleganza del legno e al respiro del suono. Un raffinato dialogo tra clarinetto e clarinetto basso, un intreccio di timbri che sa essere brillante e profondo, giocoso e meditativo. Nel corso della conferenza stampa, Quirino di Paolo, a nome del Comune di Atina, ha sottolineato l’importanza della manifestazione, che porta la grande musica sul territorio. Un ringraziamento alla banca e naturalmente agli organizzatori per lo straordinario lavoro svolto in questi mesi per realizzare un programma di altissimo livello, in grado di valorizzare e potenziare l’offerta culturale e turistica. Virgilio Volante ha ringraziato tutti gli sponsor e gli enti patrocinatori che hanno reso possibile la realizzazione di questa quinta edizione, che presenta un programma vario e interessante. Ringraziamenti a cui si è unito il Direttore Artistico Alessandro Minci che ha sottolineato come quella di quest’anno sia un’edizione di respiro internazionale, con il coinvolgimento di artisti provenienti da diverse parti del mondo e con una varietà di proposte in grado di incontrare i gusti di un vasto pubblico. «Il Festival – ha ricordato il Direttore artistico Alessandro Minci – nasce per rendere omaggio all’importantissima figura artistica del compositore, pianista, direttore di orchestra Samuele Pagano, figura centrale del territorio e di Atina. Il Festival Internazionale Samuele Pagano è più di una rassegna musicale: è un gesto d’amore per la cultura e per la vita. Un filo invisibile unisce artisti di Paesi diversi – Italia, Venezuela, Croazia – in un dialogo che attraversa stili, epoche e sentimenti. Un appuntamento che fa di Atina un punto luminoso nella mappa della musica europea, dove ogni nota diventa incontro, memoria e speranza». Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Direttore Generale della BPC Roberto Caramanica, che ha evidenziato come la cultura possa essere volano di sviluppo e di crescita economica del territorio. «Desidero ringraziare di vero cuore gli organizzatori di questo bellissimo festival che sosteniamo sin dalla prima edizione. Essere banca del territorio significa proprio questo: saper essere presenti e interagire con la propria comunità di riferimento, sostenendo iniziative di valore come quella che presentiamo oggi, intercettando esigenze, bisogni, desideri del territorio». Tutti i concerti si terranno alle 18.30 al Palazzo Ducale di Atina e sono ad ingresso libero.

Redazione Digital