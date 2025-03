Cassino, diritti e istituzioni ecco il premio “La Costituzione ieri oggi e domani”

È stato presentato oggi a Cassino il premio ‘La Costituzione ieri, oggi e domani’, un’iniziativa rivolta alle studentesse dell’ultimo anno delle scuole superiori, che premierà i migliori elaborati sul tema dei diritti e delle istituzioni. Il concorso, promosso dal Liceo Classico ‘Giosuè Carducci’, è stato istituito in onore del Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Elisabetta Casellati, ex studentessa dello stesso istituto che ha già ricevuto la cittadinanza onoraria di Cassino lo scorso anno. All’evento, che si è svolto alla presenza del Sindaco di Cassino, Enzo Salera e di diversi rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, hanno partecipato, oltre, naturalmente, al Dirigente Scolastico Licia Pietroluongo, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Marco Dell’Isola, il Presidente del Tribunale di Cassino, Lucio Aschettino, il Prefetto di Frosinone dott. Ernesto Liguori, il Presidente del Consiglio Provinciale Gianluca Quadrini e Vincenzo Formisano, Presidente della Banca Popolare del Cassinate, sponsor dell’iniziativa. L’obiettivo del concorso è stimolare una riflessione critica sulla democrazia e sulle istituzioni, avvicinando i giovani ai valori costituzionali attraverso la scrittura. I lavori delle studentesse saranno valutati da una commissione di esperti, che selezionerà il miglior elaborato da premiare nel corso di una cerimonia ufficiale. «La giornata di oggi – affermat la dirigente scolastica Licia Pietroluongo – ha consolidato e confermato la virtuosità dei rapporti interistituzionali, l’attaccamento al territorio e la dedizione di ciascuno degli attori coinvolti in questo premio: comune, università, banca Popolare del Cassinate, tribunale e scuole si sono messi al servizio delle giovani generazioni affinché colgano e vivano i principi della costituzione. La presenza del ministro è un segno della vicinanza delle istituzioni al nostro territorio e ai ragazzi delle nostre scuole e una testimonianza di come la costituzione possa rappresentare una guida per la costruzione della nostra società». «Per la nostra banca – aggiunge Vincenzo Formisano – è un grande onore poter sostenere questo bellissimo progetto, dedicato ai giovani e in particolare alle studentesse del nostro territorio, chiamate a riflettere su un tema importante come la Costituzione. Oggi più che mai, in un periodo di grandi cambiamenti geopolitici, sentiamo il bisogno di riaffermare la centralità dei valori democratici e dei principi che sono alla base del nostro ordinamento. La nostra banca ha sostenuto questo progetto fin dai suoi primi passi e accogliere ancora una volta nella nostra città il Ministro Casellati è per tutti noi motivo di grande orgoglio. La parola passa ora ai giovani: sono certo che avremo molto da imparare dalle loro riflessioni».

Redazione Digital