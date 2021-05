“È stata una vera meraviglia quella che hanno vissuto turisti e visitatori ieri sera con la Rocca Janula a lume di candela. Una esperienza nuova, mai realizzata fino ad oggi e che punta a far vivere il luogo simbolo della città di Cassino in una modalità tutta nuova e affascinante – annuncia l’Assessore alla Cultura Danilo Grossi.

L’appuntamento è stato promosso dagli enti gestori della Rocca, Borghi Artistici Impresa Sociale e La Tana Cooperativa Sociale vincitori del bando del Comune di Cassino legato a giovani aziende del nostro territorio dopo la vittoria del finanziamento regionale. L’evento è di sicuro un inedito poiché per la prima volta il monumento ha aperto i propri spazi al pubblico in notturna. A partire dalle 20.30 una guida della Cooperativa POIEO – Servizi per i beni culturali, ha accompagnato un gruppo di visitatori all’interno della dimora storica. A rivelare la bellezza della Rocca sono state le luci delle lanterne fornite dagli organizzatori. In una cornice suggestiva, si sono ripercorse le tappe storiche e le trasformazioni vissute dal luogo. Attraverso annedoti, ricordi e testimonianze i visitatori hanno rivissuto le storie salienti che hanno animato la rocca nel corso dei secoli.La rocca Janula ha sempre rappresentato inoltre un simbolo per il territorio, verso il quale i suoi cittadini sentono e desiderano riscoprire un senso di appartenenza. Si percepiva infatti durante la serata una particolare gioia nel poterla vivere e frequentare.

La cosa più interessante è che l’appuntamento ‘La Rocca Janula a lume di candela’ si ripeterà ogni venerdì di Giugno. Inoltre nei prossimi fine settimana sarà possibile anche viverla di giorno attraverso visite guidate e attività dedicate ai più piccoli.Per informazioni è possibile contattare tramite mail info@roccajanula.com o telefono al numero”. Lo comunica l’amministrazione di Cassino.

Redazione Cassino