“Il progetto che sta vedendo in azione in queste settimane vari artisti alle spalle del nostro comune, sta cambiando letteralmente il volto di una piazza che era fino all’altro giorno era solo un parcheggio di giorno ed un luogo dove fare bisogni e punto di spaccio la notte – ha affermato l’assessore all’Urbanistica e all’Ambiente Emiliano Venturi – La riqualificazione urbana che abbiamo iniziato da questo luogo deve essere sempre più esportato in altri luoghi della nostra città. Auspico che oltre agli interventi sui palazzi pubblici, possano esserci anche privati che scelgono questa strada artistica per valorizzare spazi e palazzi. Come avviene in grandi capitali europee, soprattutto in quartieri costruiti nella seconda metà del novecento in piena industrializzazione, anche Cassino può diventare un luogo centrale della street art, riqualificando palazzi e quartieri che oggi sembrano degradati. L’intuizione avuta dall’assessore alla Cultura Danilo Grossi, condivisa da tutta l’Amministrazione, di portare bellezza dove era degrado penso sia la strada giusta. E si inserisce all’interno del percorso di riqualificazione urbana che il comune di Cassino per prima ha dato avvio lo scorso anno in consiglio comunale, come riconosciuto anche dalla Regione Lazio, e che andrà a concludersi nelle prossime settimane.

Siamo in attesa, infatti, di affrontare con gli uffici regionali gli ultimi step che consentiranno di approvare in Consiglio Comunale le delibere necessarie per la concreta applicazione, su tutto il territorio comunale, degli strumenti di riqualificazione e rigenerazione urbana previsti dalla legge regionale n. 7/2017. Concludendo un’altra cosa mi piace sottolineare di questo progetto, l’attenzione all’ambiente che c’è stato da parte di Street For Rights e di Ammuri liberi. Infatti, non solo murales dal forte impatto artistico e sociale. Grazie al partner tecnico Airtlite, infatti, i muri di streetartforrights contribuiranno a pulire l’aria. Con la rivoluzionaria pittura di airlite, infatti, realizzare un muro è ecologico quanto piantare decine di alberi”.

Redazione Cassino