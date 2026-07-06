Cassino capitale della cultura, ecco la candidatura

di · 6 Luglio 2026

Il prossimo 8 luglio alle 11:30, presso la Sala “Senator Pier Carlo Restagno” del Palazzo di Città
avrà luogo la conferenza di presentazione del progetto di candidatura della Città di Cassino a “Capitale Italiana della Cultura” per l’anno 2029. 

Redazione Digital 