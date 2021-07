La BPC Virtus Cassino comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo, su base biennale, dell’accordo per il conferimento dell’incarico di Assistant Coach della prima squadra e di Responsabile del settore giovanile, con Alessio Neri, che già nello scorso anno sportivo, 2020-21, aveva rivestito i medesimi incarichi nel roster dello staff tecnico della Società cassinate.

“Credo che con reciproca soddisfazione le nostre strade dovevano coincidere anche per la prossima stagione” le parole del DS virtussino, Alberto Manzari “Alessio è straordinario professionista ed ha lavorato con competenza e dedizione alla causa rossoblù in un anno difficile. Con lui abbiamo raggiunto un obiettivo storico per il territorio cassinate con il nostro settore giovanile. Abbiamo infatti vinto il titolo di Campioni Regionali Under 20. Alessio poi si è distinto al fianco di coach Luca Vettese per serietà e professionalità oltre che per competenza cestistica. Era nelle cose che dovesse restare con noi” conclude il DS cassinate.

Nato il 25 ottobre 1988, Alessio inizia la sua carriera nel mondo della pallacanestro nel 2009, allorquando assume l’incarico di istruttore del mini-basket del Basket Damaso 2000. Rimane nell’organico della formazione romana fino 2012, e dal 2010 al 2014 assume contemporaneamente il ruolo di Capo allenatore della SERIE D, U13 REG, U18 elité, U20 REG e istruttore minibasket della Libertas Roma.

Nella stagione 2013-14 è anche a Vigna Pia, dove è allenatore e preparatore fisico della prima squadra, militante nel campionato regionale di serie C Silver. Dal 2014 al 2017 si trasferisce ancora in un’altra formazione romana, questa volta nella blasonata società dell’Eurobasket Roma, dove è capo allenatore dell’U13 Elite, assistente allenatore dell’U15 Elite, Assistente allenatore dell’U15 Eccellenza ed istruttore Minibasket ESORDIENTI e AQUILOTTI.

Nel 2015 consegue, inoltre, la laurea magistrale in scienze motorie con 110/110 lode. Dal 2016 diventa formatore e docente ai corsi di istruttore minibasket per la Federazione Italiana Pallacanestro e nel 2017-18 è ad Anzio dove è responsabile del settore Minibasket, Allenatore U13 e U18 REG, Assistente U16 Eccellenza e Assistente della prima squadra militante nel campionato di C GOLD.

Ultime due tappe della carriera, prima di approdare in maglia rossoblù, presso Smit Roma e Petriana. Per la Virtus Cassino continuerà a seguire i giovani atleti cassinati rossoblù nella loro crescita cestistica, ma continuerà ad affiancare coach Vettese nella gestione e nella conduzione tecnica della prima squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B 2021/22.

Queste le parole del presidente Leonardo Manzari sulla conferma del giovane coach romano: “Siamo molto contenti di avere nuovamente Alessio qui con noi nello staff tecnico della Virtus Cassino anche per le prossime stagioni. È un allenatore giovane, ma che ha dimostrato tanta competenza e soprattutto ha lavorato con i ragazzi in modo impeccabile, raggiungendo il prestigioso traguardo del successo nel campionato di Under 20. Aveva calcato come allenatore i parquet in diversi contesti societari, ma credo che con noi stia raggiungendo la giusta maturità tra le esperienze con il settore giovanile e la prima squadra. Sono sicuro che le famiglie dei nostri atleti continueranno a trovare in lui una persona disponibile, competente e capace, ripeto, di lavorare sempre meglio con i giovani della cantera virtussina. Alessio continuerà ad affiancare coach Vettese e il nostro nuovo Direttore Tecnico, il cui nome sarà svelato nei prossimi giorni per la gestione della prima squadra. Colgo l’occasione per augurare a lui e a tutto lo staff, un buon lavoro e felice anno sportivo” ha concluso Leonardo Manzari. Da parte di tutta l’ambiente virtussino – benedettino, un caloroso ‘in bocca al lupo’ a coach Neri per questa rinnovata esperienza all’ombra dell’Abbazia.

Redazione Cassino