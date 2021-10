“Al Comune è stato assegnato dalla Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione Lazio un contributo di 10 mila euro per la redazione di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). Il Comune di Cassino fa parte dei 25 Comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti che ne avevano fatto richiesta nei tempi previsti dal bando ai quali è stato erogato lo stesso finanziamento. Il fondo regionale era stato infatti ripartito in due graduatorie distinte in base al numero degli abitanti. Nella determinazione a firma del direttore, dott. Stefano Fermante, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 Ottobre, viene specificato che l’acconto del 50% del contributo verrà corrisposto subito mentre il saldo avverrà a seguito di presentazione dell’atto comunale di affidamento dell’incarico per la redazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Dovrà essere inviato entro sei mesi dall’affidamento dell’incarico, pena la revoca del contributo, all’Area Infrastrutture Viarie e Sociali, sicurezza stradale della Regione Lazio”. Lo comunica l’amministrazione di Cassino.

