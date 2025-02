Cassino, 70 anni BPC ecco la presentazione del libro di Enrico Letta

Ancora un importante appuntamento nell’ambito delle celebrazioni per il settantesimo anniversario della fondazione della Banca Popolare del Cassinate. Dopo la tavola rotonda tenutasi a Roma lo scorso 21 gennaio, alla presenza, tra gli altri, del Presidente del’ABI Patuelli, del presidente di Assopopolari Vito Primiceri, del Rettore della LUISS Paolo Boccardelli, e dopo il Consiglio Comunale straordinario tenutosi a Cassino, arriva in BPC Enrico Letta, in un nuovo prestigioso appuntamento di BPC Incontra in programma venerdi 7 febbraio. Letta, ex premier, Presidente del Jacques Delors Institute e decano dell’Istituto de Empresa (IE) di Madrid, presenterà il suo libro “Molto più di un mercato – Viaggio nella nuova Europa” (edito da Il Mulino), che racconta il viaggio compiuto in Europa per la redazione del Rapporto sul futuro del mercato interno dell’Unione europea commissionatogli dalla Commissione e dal Consiglio UE. Col Mulino Letta ha pubblicato tra l’altro L’Europa a 25 (2006), Contro venti e maree (2017) e Ho imparato (2019). “Siamo stati fortunati a nascere in Europa nel secolo giusto e dobbiamo fare di tutto per non sprecare il destino che abbiamo ricevuto in eredità. Questo libro è un inno all’Europa e una chiamata all’azione per essere degni della sua grandezza”. Questa frase, riportata in quarta di copertina, sintetizza i temi del libro, il “mood”, i contenuti. E in apertura del volume Letta scrive: «E’ stato il più bel viaggio della mia vita. Mi ha fatto innamorare definitivamente dell’Europa. Mi ha riportato in continuazione alla memoria i dialoghi con Jacques Delors intorno alla sua famosa frase “non ci si può innamorare di un Mercato Unico”». Il libro racconta otto mesi di viaggio nei 27 paesi europei, 65 città e 400 incontri. Incaricato dal Consiglio UE e dalla Commissione di preparare il piano di rilancio dell’integrazione economica, Enrico Letta ha attraversato l’Europa incontrando rappresentanti dei governi nazionali, delle istituzioni, della società civile, delle università, dei think tank. Questo libro è un lungo viaggio da Tallinn a Bilbao, da Liegi ad Atene volto non solo a costruire il «Rapporto sul futuro del Mercato Unico Europeo» – riportato in sintesi nella pagine del libro, che fornisce al lettore anche un QR code per scaricare la versione originale in inglese – ma anche a raccontare le idee al cuore dell’integrazione. Proposte operative per gestire con efficacia gli snodi cruciali di questo passaggio d’epoca: dalla transizione verde alla minaccia alla democrazia europea e alla pace. Fino al potenziale rivoluzionario della quinta libertà, quella dell’innovazione e della conoscenza. Un racconto arricchito di storie e foto di viaggio per conoscere bene l’Europa di oggi e costruire meglio quella di domani. «Ciò che scrivo non appartiene solo a me. E’ il risultato di un grande esercizio collettivo, di un viaggio in cui ho apprezzato tutta la ricchezza e la diversità dell’intera UE» scrive Enrico Letta. «Siamo profondamente onorati di poter ospitare Enrico Letta in un nuovo appuntamento di BPC incontra – dice il Presidente BPC Vincenzo Formisano – e lo ringraziamo per la disponibilità dimostrata e per aver accettato il nostro invito. Sono certo che sarà un incontro ricchissimo di spunti, che ci consentiranno di approfondire temi affascinanti, attuali e importanti per la vita di tutti noi e di riflettere sulla nuova Europa che tutti dobbiamo contribuire a costruire. Nel volume viene citata la frase di Jacques Delors “non ci si può innamorare di un mercato unico”, a significare che non bastano gli aspetti economici se non nascono anche emozioni, passioni, un senso di identità e di appartenenza che diano senso e forza all’Europa. Letta condividerà con noi il racconto di un viaggio pieno di passione e arricchito da tanti incontri, e ci renderà in qualche modo partecipi di questo lungo e affascinante itinerario in Europa». «Tra i tanti temi interessanti contenuti nel volume – sottolinea il direttore BPC Roberto Caramanica – c’è anche una riflessione su aspetti che toccano da vicino l’attività delle banche: la transizione verde, equa e digitale, l’Unione dei risparmi e degli investimenti, la frammentazione dei mercati finanziari, la necessità di mobilitare il capitale privato, l’Unione dei mercati e dei capitali. Su questi e su tanti altri aspetti sarà interessante un confronto che possa dare nuovo respiro, nuovo slancio e nuove prospettive al lavoro nostro e del mondo bancario. Siamo certi che l’incontro di venerdi prossimo sarà ricchissimo e interessantissimo e proprio in questi giorni in cui la nostra banca celebra i settanta anni dalla sua fondazione sarà l’occasione per guardare con occhi nuovi anche al nostro futuro». L’evento si terrà il 7 febbraio alle 18 nella Sala degli Abati presso il Palagio Badiale in Piazza Corte a Cassino.

Redazione Cassino