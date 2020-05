“Ad oggi, l’Inps ha erogato solamente 57 mila domande di Cig in deroga su 365 mila richieste; tante, ancora troppe, quindi, le persone che aspettano l’assegno, e magari la notte piangono nel letto, di nascosto dai propri figli, perché non sanno come andare avanti – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – In tutto questo ciò che accade nel Governo non è affatto confortante. Mentre molti italiani sono in oggettiva difficoltà, mentre tante attività commerciali minacciano di non poter riaprire, si pensa a regolarizzare gli immigrati irregolari! Un segnale davvero devastante per tanti italiani che hanno dato molto a questo Paese, per tanti disoccupati in cerca di lavoro. Le priorità di questo governo sono davvero scioccanti… Aziende e lavoratori ancora una volta sono stati lasciati senza uno strumento fondamentale per sopravvivere e ripartire in questo delicatissimo momento storico. Pertanto sollecito l’Inps a velocizzare l’iter di erogazione della cassa integrazione, almeno questo”.

Redazione Digital