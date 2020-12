Nella classifica delle app a pagamento più acquistate sull’App Store, il negozio virtuale di Apple, al primo posto si trova un’app chiamata “Cashback di Stato – Italia”, al costo di 0,99 euro. Un’altra app con un nome simile, “Cashback di Stato Italia App” si trova al sesto posto e costa 0,49 euro. Nessuna delle due app è legata al programma di cashback promosso dal governo, e le loro funzioni sono limitatissime: di fatto si limitano a calcolare a quanto ammonta il 10 per cento di una qualunque cifra, come una banale calcolatrice.

Forse tratto in inganno dal nome delle app (“Cashback di Stato”) e da descrizioni come “L’originale”, chi ha pagato queste app credeva probabilmente di scaricare l’app necessaria per accedere al cosiddetto cashback, il piano introdotto dal governo per incentivare e premiare chi usa carte e app per pagare nei negozi fisici, attraverso un rimborso del 10 per cento della somma pagata. Per usufruire del piano è infatti necessario scaricare un’app, che però si chiama “IO” ed è totalmente gratuita (ed è infatti al primo posto nella classifica delle app gratuite più scaricate).