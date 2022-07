Cascate del Liri, uscita casello autostradale nuova segnaletica

Il consiglio comunale di Isola del Liri nel corso della seduta del 25 luglio ha esaminato la mozione presentata al consiglio regionale dal capogruppo del M5S Loreto Marcelli finalizzata all’inserimento della dicitura ‘Superstrada Ferentino-Sora’ sulla segnaletica all’uscita del casello di Ferentino sulla A1. La proposta è stata emendata, recependo una vecchia istanza avanzata sin dal 2010 dalla Commissione Toponomastica di Isola del Liri, chiedendo altresì l’inserimento del toponimo turistico ‘Cascate del Liri’. “Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la deliberazione così emendata – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Rimarcando la opportunità di indicare ai milioni di utenti che ogni anno percorrono il tratto autostradale la presenza di un punto di interesse turistico di eccezionale rilevanza, con ciò integrando la pregevole iniziativa del consigliere regionale Loreto Marcelli”. “Ringrazio il sindaco Massimiliano Quadrini e l’amministrazione comunale di Isola del Liri che con l’atto approvato nel consiglio comunale della città sostiene l’indirizzo dato in Regione per interloquire con Autostrade per l’Italia affinché il nostro territorio abbia la considerazione e visibilità che merita – ha aggiunto il consigliere regionale Loreto Marcelli – Isola del Liri vanta un gioiello unico in Italia con le sue cascate ed abbiamo tutti noi il dovere di far conoscere in ogni modo i tesori che abbiamo”.

Redazione Isola del Liri