“Questa mattina sono stata in visita alla Casa della Salute di Pontecorvo, insieme a Gianluca Narducci. In questi anni gli operatori sanitari di questa struttura, grazie al loro impegno e al sostegno della ASL di Frosinone e della regione Lazio, hanno reso possibile la realizzazione di un presidio territoriale con all’interno un punto unico di accesso con percorsi diagnostici e assistenziali, una radiologia efficiente, diversi poliambulatori, il consultorio familiare e pediatrico e tanti altri servizi socio sanitari. Quella di Pontecorvo – spiega – è una delle case della salute della Regione che ha saputo raccogliere la sfida insieme ai medici di medicina territoriale di rafforzamento della medicina territoriale, con macchinari di ultima generazione come ecografo per la radiologia, cabina di spirometro per pneumologo, nuova attrezzatura per odontoiatria, cardiolina per effettuazione della telemedicina, holter pressori e altro ancora. Lavoreremo per ampliare i servizi e per rafforzarli in favore di tutto il territorio. Grazie – conclude – a chi si è dedicato per la realizzazione di questo presidio e, soprattutto, agli operatori sanitari che anche qui si sono distinti nella lotta al Covid”.

Redazione Digital