Cartello affitto contro i gay, “Stanza a 500 euro per soli uomini non omosessuali”

«Ampia stanza, uso esclusivo, 500 euro mensili, solo referenziati, solo uomini, non omosessuali, non stranieri, non cani (sì gatti)»: è il testo di un cartello giallo d’affitto comparso qualche giorno fa in via Luigi Capuana 3, nella zona Talenti di Roma. Allo sdegno dei residenti, si aggiunge ora la segnalazione dello studio di avvocati Giustitalia, che riferisce quanto accaduto a un assistito. «Claudio, 40 anni di professione massaggiatore, attratto anche dal prezzo, buono per la zona, si è rivolto a noi perché dopo un mese di trattative la casa gli è stata rifiutata quando si è dichiarato gay. Non aveva considerato il diniego espresso nel cartello, e, a contratto quasi fatto, ha abbandonato il precedente domicilio per entrare nella nuova casa. L’accordo è sfumato però quando il locatore, a domanda precisa, ha ottenuto la risposta che non si aspettava: “Sì, sono omosessuale». I legali, che si occupano altre al resto anche di altre fasce vittime spesso di discriminazione, come appunto gay e extracomunitari, annunciano azioni immediate: la rimozione immediata dell’avviso e una richiesta di danno pre-contrattuale, visto che il loro assistito è ora privo di una casa. corriere.it