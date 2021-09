“Entusiasmo e soddisfazione per l’arrivo dell’attesissima Joelette, la carrozzina che consente ai diversamente abili di partecipare ad iniziative come la passeggiata che ha organizzato domenica scorsa il Cai di Cassino, in collaborazione col Comune, sul primo sentiero storico del Lazio accessibile ai disabili motori. La consegna della carrozzina e l’inaugurazione del sentiero, chiamato LH29, tracciato dalla sezione cittadina del Club Alpino, sono avvenute nel piazzale situato dinanzi il Cimitero Polacco. Per l’amministrazione comunale sono intervenuti l’assessora al Turismo, Sport e Pubblica Istruzione Concetta Tamburrini ed Edilio Terranova, consigliere comunale e presidente dell’associazione “Il Ponte per l’Isola”, portando anche i saluti del sindaco Enzo Salera. Presenti poi Emilio Tartaglia, direttore del Consorzio dei Servizi Sociali del Cassinate; Pietro Miele e Giuseppe Giardinelli, presidente e consigliere del CAI; Umberto Bernabei, presidente del gruppo cultura GRL-CAI Lazio e dei tecnici/accompagnatori Antonio Di Russo e Filomena Ruggieri; Vincenzo Della Posta e Tommaso Abbatecola per “Il Ponte per l’Isola”. Lo comunica l’amministrazione di Cassino.