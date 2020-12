Carrè di agnello in crosta alle erbe con purè di zucca. Ingredienti per 4 persone: carrè di agnello 500 grammi, fette di pancarrè 2, olio extravergine di oliva q.b., prezzemolo fresco 1 ciuffo grande, timo foglie di 2 rametti, rosmarino 1 rametto, sale, pepe nero in grani q.b., parmigiano 1 cucchiaio, senape dolce 2 cucchiai. Per il purè: zucca 400 gr, burro 20 gr, parmigiano 25 gr, sale q.b., pepe q.b. noce moscata q.b.

Iniziate tagliando la zucca in pezzi che avvolgerete in un foglio d’alluminio, quindi passateli in forno a 200° per circa 25/30 minuti fino a quando la zucca risulterà morbida. Frullatela raccogliendo il purè in una casseruola. Portate il purè su fuoco moderato e unite 20 gr di burro, sale, pepe, noce moscata grattugiata e il parmigiano: dovrete ottenere un purè piuttosto sodo. Mettete da parte. Passate ora al carrè di agnello.

Preriscaldate il forno a 200°C. Prendete il carré d’agnello, salate e pepate, massaggiando la carne per far penetrare bene il tutto. Versate circa due cucchiai di olio dentro una padella che può essere usata anche in forno, scottate il carré su tutti i lati finché diventerà dorato. Trasferite il carré in forno e lasciatelo per 7 o 8 minuti. Nel frattempo preparate la panatura alle erbe mettendo nel mixer le fette di pan carré, le erbe aromatiche, il parmigiano, un pizzico di sale e di pepe e un goccio d’olio.

Frullate tutto fino ad ottenere una bella polvere verde brillante. Togliete la carne dal forno, spennellatela con la senape e passatela nella panatura alle erbe, premendo per farla aderire bene. Rimettete in forno e proseguite la cottura per altri 3 o 4 minuti. Se vi piace la carne più cotta, prolungate a 6 minuti.

Togliete il carrè dal forno, lasciate riposare per qualche minuto, poi dividetela in costolette e servite con una quenelle di zucca ossia prendete il purè poco per volta tra due cucchiai e, ruotandoli uno sull’altro, formate una specie di polpettina allungata.

Foto e ricetta di Stefania Mione