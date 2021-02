Carnevale in Ciociaria, rischio contagi vietati festeggiamenti e sfilate.

“Il Prefetto di Frosinone Ignazio Portelli ha voluto ribadire con una missiva inviata ai sindaci nei giorni scorsi il divieto assoluto di manifestazioni all’aperto in occasione del Carnevale – ha affermato Daniele Natalia, sindaco di Anagni – Insieme alla Giunta abbiamo optato per un Carnevale responsabile, nel nome della salute pubblica e per evitare assembramenti, non programmando alcun evento, nemmeno le tradizionali sfilate dei carri allegorici e la festa in Piazza Cavour.Il Carnevale è una festa dedicata principalmente ai bambini e sappiamo quanto costerà a loro non poter vivere una giornata speciale in allegria, tra i colori delle maschere. Quest’anno però è richiesto un sacrificio a tutti per un bene superiore, che è quello della salute e della sicurezza individuale e di gruppo. Siamo certi che i cittadini rispetteranno le regole evitando assembramenti in feste private e trovando, per i propri bambini, il modo di rendere ugualmente il Carnevale divertente e spensierato come si addice a questa festa”.

Redazione Digital