Carnevale in Ciociaria, maschere e acrobati ad Alvito ecco tutto il programma

“Il Comune di Alvito e l’Associazione Living Ciociaria hanno il piacere di annunciare l’organizzazione dell’evento di Carnevale 2023, che si terrà domenica 19 febbraio in Piazza della Vittoria e Piazzale dei Cappuccini. L’evento, intitolato “Carnevale Alvitano 2023″, mira a promuovere la cultura e le tradizioni del Carnevale, coinvolgendo le realtà locali del territorio e offrendo un’esperienza completa ed unica per adulti e bambini. Durante l’evento, saranno allestiti stand enogastronomici che permetteranno di assaporare le delizie del territorio e scoprire i prodotti tipici della zona. Inoltre, saranno organizzate animazioni e spettacoli a tema per i più piccoli, ci saranno artisti locali e acrobati che intratterranno il pubblico con le loro performance. Non mancheranno sorprese e spettacoli di fuoco e magia. Il Comune di Alvito e l’Associazione Living Ciociaria lavoreranno a stretto contatto per garantire che l’evento sia un successo sia per la comunità locale che per i turisti, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile. Living Ciociaria propone ulteriori attività come l’organizzazione di un concorso di dolci con la relativa premiazione del dolce più buono, per coinvolgere la comunità locale nell’evento e coordinamento con le autorità locali e collaborazione con le attività commerciali locali per la valorizzazione del territorio. Sono previste animazioni e spettacoli per bambini in Piazza dei Cappuccini dalle 15 a cura di Warner Circus che presenterà lo spettacolo di giocoleria, clowneria e magia, uno spettacolo itinerante con bicicletta a 2 piani e skate. L’intrattenimento, gonfiabili e giochi di bolle saranno a cura di InKanto…duo, musica e speaker con intrattenimento per bambini a cura di Jimmy Dj Set. Dalle 16:30 si terrà uno spettacolo di giocoleria con fuoco curato da Hiram Show in Piazza della Vittoria e l’evento terminerà con la chiusura del tradizionale falò di Re Carnevale. L’evento di Carnevale 2023 ad Alvito è un’opportunità unica per scoprire le tradizioni e la cultura del Carnevale alvitano. L’evento è gratuito e aperto a tutta la comunità, tutti sono invitati a partecipare e a vivere questa esperienza indimenticabile”.

Redazione Digital