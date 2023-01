Carnevale a sorpresa in Ciociaria, ecco tutto il programma

“Torna finalmente a Supino, dopo quasi tre anni di stop dovuti alla pandemia da COVID-19, la sesta edizione del “Carnevale a sorpresa”, evento organizzato dall’associazione All together now in collaborazione con il Comune Di Supino e le altre associazioni del territorio – ha affermato Claudia Angelisanti, presidente GN Ferentino – Il grande evento è previsto il prossimo 18 febbraio a partire dalle 14:30. Giovani e meno giovani affolleranno le vie del centro di Supino per partecipare alla sfilata di numerosi carri allegorici, tra musica, balli e tanto divertimento. Le associazioni stanno lavorando al meglio per la realizzazione di una manifestazione unica nel suo genere che vede al centro la volontà di collaborazione e di coinvolgimento nella convinzione di vivere una giornata di gioia, di spensieratezza e di serenità dopo tanto tempo. Numerose saranno le maschere presenti, i costumi super colorati, coriandoli e stelle filanti in un tripudio di colori e magia. L’appuntamento è quindi previsto per il prossimo 18 febbraio: non potete mancare. Si ringraziano anticipatamente tutti coloro vorranno partecipare e soprattutto le associazioni che hanno dimostrato immediata disponibilità per la realizzazione di un evento come questo, che ha sempre riscosso negli anni, un enorme successo”.

Redazione Digital