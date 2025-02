Carnevale a Frosinone, vietati schiuma e spray al peperoncino

Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha firmato le ordinanze riguardanti il divieto di mescita di bevande in bicchieri e/o bottiglie di vetro e il divieto di utilizzo di bombolette spray schiumogene, spray al peperoncino ed altri articoli fastidiosi e pericolosi in occasione dei festeggiamenti del Carnevale di martedì 4 marzo.

La prima stabilisce il divieto di mescita di bevande in bicchieri e/o bottiglie di vetro, che sarà consentita esclusivamente in contenitori di plastica o carta dalle 11 alle 22 del 4 marzo.

A Carnevale, dalle 11 alle 22, divieto quindi di vendita per asporto, somministrazione e detenzione di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e lattine, consentendo la mescita esclusivamente in contenitori di plastica o carta, nelle vie interessate e precisamente: via Vincenzo Ferrarelli (dall’inserzione con via Giordano Bruno a Largo S.Elisabetta), via Giordano Bruno, piazza Garibaldi, via Battisti, Via Minghetti, piazzale Vittorio Veneto, corso della Repubblica (fino a Largo S. Antonio), piazza Turriziani, Viale Mazzini (da Largo Amendola a piazza VI Dicembre), piazza VI Dicembre, via De Gasperi, via Fratelli Bragaglia, Via Angeloni, Via Garibaldi.

Divieto, inoltre, di utilizzo di bombolette spray schiumogene, spray al peperoncino ed altri articoli fastidiosi e pericolosi in occasione dei festeggiamenti del Carnevale.

Nella giornata di martedì grasso è istituito su tutto il territorio comunale, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il divieto di usare bombolette spray contenente materiale schiumogeno, spray al peperoncino, colorante imbrattante in modo permanente e altri articoli fastidiosi e molesti in uso nel periodo di carnevale, quali fialette puzzolenti, uova, polverine pruriginose, manganelli d’ogni tipo e dimensione, petardi, fiaccole d’ogni genere, spruzzi d’acqua.

