Carnevale a Frosinone, vietati schiuma e spray al peperoncino

Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha firmato l’ordinanza che istituisce il divieto di mescita di bevande in bicchieri e bottiglie di vetro e che vieta, inoltre, l’utilizzo di bombolette spray in occasione dei festeggiamenti del Carnevale storico Frusinate e della Festa della Radeca del 21 febbraio, dalle 10 alle 22. “Il Carnevale Storico Frusinate, con la Festa della Radeca – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – rappresenta una delle manifestazioni più attese da parte della nostra comunità. Il Carnevale celebra lo spirito più autentico del nostro popolo, in cui la goliardia e il divertimento si uniscono al sano orgoglio di appartenere a un territorio ricchissimo di storia, arte, cultura. Alcuni comportamenti come l’uso di bombolette spray o di articoli fastidiosi o pericolosi, poco hanno a che fare con il clima festoso della manifestazione, perché potenzialmente dannosi dal punto di vista della sicurezza pubblica e del decoro urbano. Dopo le necessarie limitazioni imposte, negli anni passati, dalla pandemia il Carnevale tornerà ad essere una gioiosa celebrazione della nostra identità, oltre che una esaltazione dei valori di condivisione, aggregazione e sano divertimento. Euiua Carnevale, euiua la Radeca!”. L’ordinanza prevede il divieto di vendita per asporto, somministrazione e detenzione di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e lattine, consentendone la mescita esclusivamente in contenitori di plastica o carta, dalle 10 alle 22 di martedì 21. Nello stesso giorno e nello stesso intervallo orario, è inoltre istituito su tutto il territorio comunale il divieto di usare bombolette spray contenenti materiale schiumogeno, spray al peperoncino, colorante imbrattante in modo permanente e altri articoli fastidiosi e molesti, come fialette puzzolenti, uova, polverine pruriginose, manganelli, petardi, fiaccole, spruzzi d’acqua. Si ricorda, infine, che per martedì 21 febbraio è stata disposta la chiusura anticipata di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dei nidi d’infanzia, presenti sul territorio comunale, alle 11.

Redazione Frosinone