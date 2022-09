Carlo III nuovo re Camilla regina, cambiano le monete e l’inno nazionale

Carlo III sarà ufficialmente proclamato re domani. La cerimonia si terrà al St James’s Palace di Londra, davanti all’Accession Council (Consiglio della salita al trono), l’organo incaricato per la proclamazione di un nuovo re dopo la morte di un monarca, composto da consiglieri privati, grandi ufficiali di Stato, membri della Camera dei Lord, il Lord sindaco di Londra, gli assessori della City di Londra, alti commissari dei regni del Commonwealth e alti funzionari. Tra le prime cose a subire una svolta c’è proprio l’inno nazionale che, non essendo scritto nella legge, può essere immediatamente modificato: ora i britannici devono onorare un re, non più una regina. E quindi il cambio da «God save the Queen» a «God save the King». Ma a cambiare saranno anche le parole delle preghiere: la regina, come ricorda il Guardian, era «defender of the faith and supreme governor» («difensore della fede e il governatore supremo», ndr) della Chiesa di Inghilterra e ci sono delle preghiere a lei dedicate, che si pensa verranno modificate per essere rivolte al nuovo re. corriere.it