Carissimi lettori,

sicuramente questo Natale sarà diverso. Soprattutto per chi sta combattendo il virus negli ospedali e per i familiari costretti a restare distanti dai propri cari. Come pure per coloro che da troppo tempo non riescono a lavorare proficuamente rischiando di restare indietro.



Anche in questi difficili mesi Area C ha cercato di informarvi puntualmente analizzando diverse tematiche. In particolare raccontando l’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero. Contagi e tamponi, mascherine e restrizioni, test e vaccini. La prevenzione più efficace resta il distanziamento sociale. Mai come oggi abbiamo scoperto quanto siano importanti la responsabilità individuale e il senso di comunità.

Ci avete dato fiducia, tantissimi di voi hanno scelto Area C durante quest’anno. Il nostro impegno sarà assiduo per ricambiare la vostra fiducia, per migliorare il nostro prodotto e lanciarne nuovi.

La buona informazione, specialmente oggi, è indispensabile.

Vi auguriamo buon Natale e felice anno nuovo.

Redazione Area C quotidiano