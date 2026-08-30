Carie dentale, ecco la patologia non trasmissibile più diffusa al mondo

Industria dentale: vola l’export con il 70% del fatturato alla produzione. Roma capitale della normazione per operatori della salute orale. Dal 14 al 18 settembre, UNIDI e UNI ospiteranno a Roma 350 delegati provenienti da 44 Paesi per l’Annual Meeting ISO/TC 106 “Dentistry”, il Comitato tecnico ISO che sviluppa gli standard internazionali in questo settore. La patologia non trasmissibile più diffusa sulla faccia della Terra? Con un’incidenza stimata di circa 2,7 miliardi di persone, è la carie dentale. Si tratta di una condizione patologica soggetta a dinamiche infettive che spesso inizia nella prima infanzia e colpisce, in maniera sproporzionata, le popolazioni più svantaggiate. Secondo i dati della Organizzazione Mondiale della Sanità le malattie della bocca rappresentano un grave problema sanitario, con relazioni profonde riguardanti lo stato di salute generale degli individui, colpendo oltre 3,5 miliardi di persone. Nel tentativo di fronteggiare una carente risposta su questo fronte, nei mesi scorsi, l’OMS ha elaborato importanti linee guida volte alla copertura sanitaria universale per la salute orale entro il 2030. Un compito che impegna alla regolamentazione e all’aggiornamento costanti, un comparto, quello dell’industria applicata all’odontoiatria, in grande espansione che, negli ultimi anni, nella Penisola, è arrivato a valere oltre il miliardo di euro (1,351 mld Report Key Stone 2025) con un tasso di crescita medio 2011/2025 pari a +5%.Dal punto di vista delle esportazioni l’Industria Italiana del dentale si conferma export-led con circa il 70% del fatturato alla produzione e con un tasso di crescita medio 2011/2025 pari a + 6%. Alla luce di questi numeri, l’Annual Meeting ISO/TC 106 “Dentistry”, in calendario a Roma dal 14 al 18 settembre, assume un rilievo significativo. L’evento, organizzato da UNIDI, Associazione Industrie Dentarie Italiane e da UNI, Ente Italiano di Normazione, riunirà oltre 350 esperti provenienti da 44 Paesi, impegnati nei lavori di 8 sottocomitati e di numerosi gruppi operativi attraverso cui si sviluppa l’intensa attività del Comitato ISO che presiede le attività di normazione tecnica in un settore, quello dentale, che ad oggi vanta circa 200 norme già pubblicate. Per il nostro Paese, sono gli esperti e le esperte del Gruppo di lavoro 04 “Dispositivi dentali” – coordinato dal Direttore di UNIDI, Linda Sanin – della Commissione tecnica UNI/CT 044 “Salute” a contribuire ai lavori di normazione internazionale. L’appuntamento all’Ergife Palace Hotel di Roma sarà un’occasione di confronto e allineamento sulle attività in corso.

Redazione Digital