Carenza d’acqua nel Lazio, Buschini chiede alle famiglie di ridurre i consumi

“Di fronte a una situazione di emergenza, conseguenza di basse o nulle precipitazioni, il mio stato d’animo è di forte preoccupazione – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Nel Lazio, come del resto in tutto il Paese, come ha dichiarato il segretario del Pd Enrico Letta, nel corso dell’assemblea pubblica di Elettricità futura, è massima allerta, non resta dunque che chiedere al Governo di proclamare lo stato di calamità naturale, per avviare i primi provvedimenti e per invitare i Sindaci ad attuare ogni misura necessaria per contenere al massimo la crisi. Il territorio è stremato da temperature che sono al di fuori dell’ordinario è importante, dunque, intervenire nell’immediato. Prima cosa da fare è iniziare a prepararci a contenere i consumi familiari, ad iniziare dallo spreco del flusso idrico. Queste ore e quelle che verranno saranno sicuramente le più importanti per valutare le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza. Si contano già numerosi danni. Non possiamo più restare a guardare. Il nostro ecosistema va assolutamente tutelato a partire da un piano straordinario. Sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale devono camminare sullo stesso binario. Veniamo da tre anni molto difficili ecco perché sono convinto che sia necessario muoversi verso il Decreto legge per accelerare tutte le forme di autorizzazione di nuova generazione di energie rinnovabili. Sono sempre più convinto che si debba lavorare tutti insieme per giungere unitariamente ad una sintesi condivisa. Solo in questo modo potremmo pensare di riuscire ad ottenere le risposte giuste”

