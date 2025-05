Caramelle, Sperlari apre Pop Up Store a Milano

Sperlari annuncia la nomina di Riccardo Viani a nuovo Chief Executive Officer. Alla guida della storica realtà dolciaria italiana, avrà il compito di rafforzarne la competitività e accompagnarne lo sviluppo in un mercato in costante evoluzione. Con una solida esperienza nel settore e una profonda conoscenza dell’azienda, Viani è entrato in Sperlari nel 2008. Dal 2010 ricopre il ruolo di Sales Director, contribuendo alla definizione delle strategie commerciali e al consolidamento della presenza sul mercato. In precedenza, ha maturato esperienze in ambito commerciale in diversi mercati e in contesti multinazionali, tra cui Boehringer Mannheim e Unilever. La sua nomina rappresenta una scelta di continuità e visione. “Sono orgoglioso di questa nomina e grato per la fiducia ricevuta. È una grande responsabilità che assumo con entusiasmo e consapevolezza del valore che Sperlari rappresenta”. Dichiara Viani, che continua tracciando la sua visione per l’azienda: “La tradizione è un patrimonio essenziale per Sperlari, che deve evolvere insieme all’innovazione. In un mercato in continuo cambiamento e caratterizzato da forti discontinuità, è fondamentale creare valore e restare connessi con il consumatore. Il nostro obiettivo sarà valorizzare ciò che ci rende unici, con una strategia coerente e aperta al futuro. Nei prossimi giorni inizieremo a dare forma concreta a questo percorso, con importanti novità”. Fondata nel 1836, Sperlari è leader in Italia nei prodotti da ricorrenza e nei dolcificanti ed è il terzo player nazionale nel mercato delle caramelle. Nel suo portafoglio figurano marchi storici come Sperlari, Saila, Galatine, Dietorelle, Dietor, Paluani e Antica Erboristeria. L’azienda conta cinque siti produttivi sul territorio italiano. Il prossimo 7 maggio in via Vincenzo Capelli 2 – angolo Corso Como, Milano si terrà l’apertura del Pop Up Store Sperlari per scoprire un nuovo capitolo della storia del brand, scritto insieme a un’icona della musica italiana.

Redazione Digital