I Carabinieri di Veroli hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. nr. 309/90, per “detenzione illecita di stupefacenti per uso personale” un 28enne di Boville Ernica, già censito per delitti contro la persona, in materia di armi e di stupefacenti. Il giovane, fermato dai Carabinieri mentre era alla guida di una macchina risultata intestata alla sorella, atteso il suo nervosismo, è stato sottoposto ad una perquisizione personale e veicolare e trovato in possesso all’interno della tasca della sua felpa di un involucro contenente 2 grammi di “marijuana” sottoposti a sequestro.

Redazione Veroli