È morto dopo essere stato ferito da un colpo di arma da fuoco sparato da un carabiniere che voleva fermare la colluttazione. È la prima ricostruzione di una lite avvenuta venerdì sera poco dopo le 23,30 a Quaregna, nel Biellese.

La vittima, un uomo di 54 anni; pare fosse ubriaco e armato di coltello. Dopo il ferimento le sue condizioni sono state subito giudicate molto gravi: è stato trasportato all’ospedale di Ponderano dove poi è deceduto.

Tutto è iniziato con una telefonata al 118. «C’è un uomo armato che dà in escandescenze». Una pattuglia ha raggiunto Quaregna. Il cinquantenne ha aggredito i militari impugnando il coltello. Uno dei due carabinieri ha reagito nel tentativo di difendere il collega ferito facendo partire un colpo di pistola che ha raggiunto il 50enne al petto. Il carabiniere ferito non è in pericolo di vita: le indagini sono ancora in corso. corriere.it