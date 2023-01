Capodanno in Ciociaria, sold out a Fumone visitatori da tutta la provincia

“Una piazza gremita di persone pronte a dare il benvenuto con noi al 2023 – ha affermato il sindaco Campoli – La cosa che ci rende maggiormente orgogliosi è stata nell’assistete che a partecipare ai nostri festeggiamenti non erano presenti solo i nostri concittadini, che sono stati tantissimi, ma anche tante di persone di paesi limitrofi che si sono divertite in questo eccezionale evento, primo assoluto a Fumone. Combinazione vincente di questa manifestazione, come del resto di tutte quelle che si sono organizzate in questo ultimo anno, è stata ancora una volta la cooperazione e la collaborazione di un’amministrazione comunale aperta a qualsiasi iniziativa innovativa per il paese, ad enti come la Pro Loco e a tutte le attività commerciali che lavorano incessantemente per il turismo che, naturalmente, anche ieri ha fatto registrare il tutto esaurito a locali e Bed & Breakfast. Un ringraziamento al nostro dj Chris per aver animato la piazza con la sua musica”.

Redazione Digital