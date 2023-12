Capodanno, fino a 270 euro per il cenone ecco tutti i prezzi

Non solo zampone (o cotechino) e lenticchie, ma anche salmone affumicato e frutta esotica, accompagnati da spumante e, infine, una fetta di panettone o pandoro. Sono i prodotti “tipici” di Capodanno, quelli che non mancano mai sulla tavola del cenone di San Silvestro. Ma quanto costa comprarli supermercato? I rincari dell’ultimo anno hanno colpito anche i loro prezzi?

Per scoprirlo, Altroconsumo ha realizzato un’indagine analizzando 132 punti vendita tra supermercati, ipermercati e discount di 18 insegne diverse di 15 regioni italiane e confrontando i prezzi rilevati da Mkgsm tra l’11 e il 17 dicembre 2023 a quelli dello scorso anno (12-18 dicembre 2022). Per un chilo di cotechino o zampone, mezzo chilo di lenticchie, 400 grammi di salmone affumicato, una bottiglia di spumante o champange, un chilo di ananas fresco, 400 gr di datteri e altrettanti fichi secchi, un panettone ed un pandoro si può spendere da 27 euro a più di 270 euro. Tutto dipende da che prodotti si scelgono, da quale store si usa per gli acquisti, e dalle promozioni attive quando si fa la spesa. In media possiamo dire che quest’anno si spende per tutti questi prodotti circa 88 euro. Lo scorso anno, i consumatori avrebbero speso leggermente meno: nel 2022 avremmo speso circa 86 euro. In media quindi la cifra che dobbiamo spendere per il nostro cenone di Capodanno è aumentata solo del 2%. corriere.it