Capitale cultura, ecco la candidatura di Anagni Alatri Ferentino Veroli

“Ieri pomeriggio nel palazzo comunale di Ferentino si è tenuto un incontro delle delegazioni delle Città fortificate per affrontare le principali tematiche propedeutiche alla predisposizione della manifestazione di interesse alla candidatura a Capitale Italiana della Cultura per il 2028. Il dibattito si è incentrato su tre linee principali di azione: la costituzione di un comitato tecnico che deve operare per predisporre la documentazione progettuale, le modalità di coinvolgimento del territorio, delle

istituzioni, degli enti superiori e di tutti i potenziali attori che possono contribuire ad accrescere la forza della candidatura. Infine, altrettanto importante, la comunicazione continua dello stato di avanzamento del progetto. Le delegazioni dei comuni hanno focalizzato la discussione sugli obiettivi che sono alla base della candidatura, esplicitati nell’art. 2 del Bando emanato nei giorni scorsi dal Ministero della Cultura. Sono stati analizzati i punti di forza dei territori coinvolti, la consistenza ed il valore dei patrimoni culturali al fine di trovare un filo conduttore che stia alla base del progetto di candidatura. I sindaci hanno ribadito l’importanza della comunicazione e la ferma volontà di operare per promuovere reciprocamente gli eventi che ogni Città organizza in maniera continuativa. I sindaci tengono particolarmente a sottolineare il concetto della “condivisione”, lavorare insieme superando i campanilismi che rallentano il processo di crescita delle comunità. Affrontare insieme la candidatura a

Capitale Italiana della Cultura è da stimolo per cooperare con determinazione e consapevolezza in questa importante sfida per il nostro territorio”.

Redazione Digital