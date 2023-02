Caos superbonus, class action dell’edilizia manifestazione nazionale contro il governo

“Manifestazione prevista il prossimo 7 marzo alle 10 in piazza della repubblica a Roma, organizzata dalle Associazioni C.A.N.D.E. Class Action Nazionale Ediliza. Manifestazione di protesta contro le azioni del governo italiano nei confronti della filiera edile in merito al Superbonus 110 e tutti i bonus fiscali oggetto di sconto in fattura ai sensi del DL 34/2020. Le modifiche continue alla normativa, in particolare per quanto concerne la cessione dei crediti, per altro con effetto retroattivo, hanno generato un circolo vizioso che sta portando tecnici e imprese sull’orlo di un precipizio. Necessaria la procedura di impeachment per Giancarlo Giorgetti. Vogliono la distruzione dell’edilizia e lo scontro con l’Europa green. Sono necessari urgenti provvedimenti. A rischio un intero settore, un settore in crisi da oltre un ventennio, che rischia un totale crollo con importanti ricadute dell’economia nazionale oramai già in bilico con l’aggravarsi del conflitto ucraino. Se ci fermiamo noi si ferma l’Italia”. Lo comunica Class action nazionale dell’edilizia.

Redazione Digital