“La sospensione provvisoria dei conferimenti dei rifiuti in ingresso da parte dei Comuni annunciata da Saf a decorrere dal 21 di ottobre non è altro che il risultato delle politiche disastrose del Partito Democratico che hanno portato a congestionare il ciclo dei rifiuti in provincia di Frosinone, e soprattutto di tutti coloro che hanno, fino ad oggi, gestito il ciclo dei rifiuti nel Lazio, determinando la suddetta emergenza – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Frosinone è costretta a portare gli stessi fuori provincia per smaltirli; tradotto significa: maggiori costi per i cittadini! Siamo vittime di un’emergenza di cui non siamo responsabili. Gli artefici di questi disservizi dovrebbero dimettersi, a partire dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che in 8 anni, ancora non è riuscito a partorire un piano dei rifiuti adeguato, e poi anche il cda della SAF; tutti uomini del Partito Democratico; sarà un caso?”.

Redazione Digital