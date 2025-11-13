Caos alla stazione Termini, treni in ritardo fino a 8 ore

A Roma la stazione Termini è nel caos per ritardi dei treni fino a 8 ore giovedì 13 novembre. «Stamattina alle 8 c’è stato un incidente mortale in Calabria, all’altezza della stazione Praia a Mare, sulla linea Sapri Paola – comunicano da Trenitalia -. I rilievi dell’Autorità Giudiziaria hanno richiesto la sospensione totale della circolazione fino alle 14,50, ora in cui i treni hanno ripreso a circolare gradualmente». Ma anche se la linea è stata riavviata l’effetto ritardo è ancora in aumento alle 17,30. «Durante l’interruzione – ha aggiunto Trenitalia – è stato attivo un servizio sostitutivo con bus fra Sapri e Paola». corriere.it