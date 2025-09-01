Cantine riaperte in Ciociaria, eccellenze enogastronomiche ecco tutto il programma

Il borgo di Fumone si prepara ad accogliere una delle serate più attese dell’estate: venerdì 5 settembre 2025, a partire dalle ore 20:30, andrà in scena la nuova edizione de “Le cantine riaperte”, il percorso enogastronomico che unisce tradizione, sapori autentici e musica popolare nella suggestiva cornice del centro storico. Durante la serata i visitatori potranno scoprire le eccellenze enogastronomiche locali attraverso un itinerario nelle caratteristiche cantine del borgo, accompagnati da spettacoli di musica popolare con il Gruppo itinerante Trallallero e la band Cavesja.

“Questo evento – ha affermato il sindaco Campoli – rappresenta non solo un momento di festa e convivialità, ma anche un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico del nostro borgo. Una iniziativa simbolo di una comunità che sa aprirsi e accogliere, mantenendo vive le proprie radici”.

“Siamo orgogliosi – ha aggiunto Michele Cecchetti, presidente della Pro Loco – di riportare in vita una tradizione così sentita. Grazie al lavoro dei volontari e al sostegno dell’amministrazione comunale, Fumone potrà offrire a cittadini e visitatori una serata indimenticabile fatta di sapori, musica e condivisione”.

L’evento è organizzato dal Comune di Fumone e dalla Pro Loco Fumone degli Ernici APS, con servizio navetta gratuito a disposizione dei partecipanti.

Redazione Digital