Cantine d’estate in Ciociaria, vino musica e divertimento ecco tutto il programma

“Tutto pronto per la VI edizione della Cantine d’Estate 2023 per un’esperienza culinaria estiva indimenticabile – hanno affermato gli organizzatori – Preparatevi a immergervi nell’atmosfera magica dell’evento tanto atteso che giunge alla sua sesta edizione! Quest’anno, abbiamo preparato un’esperienza straordinaria che vi lascerà senza parole. Segnate sul vostro calendario: 1 Luglio, dalle 19:30, il centro storico di Arpino si trasformerà in un paradiso per gli amanti del buon cibo e del divertimento. Più di 19 Cantine vi aspettano con i loro deliziosi cibi, accompagnati da 3 postazioni con vino, birre e bibite varie. Che siate appassionati di cucina tradizionale o alla ricerca di nuove esperienze gastronomiche, troverete sicuramente qualcosa di speciale per soddisfare i vostri palati. Ma non è tutto! La musica sarà la colonna sonora perfetta per questa serata indimenticabile. Due Street Dj si esibiranno per tutto il centro storico, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente anche con musica dal vivo. Ballate al ritmo della musica, lasciatevi trasportare dalle note e godetevi l’energia contagiosa che permea l’aria. Nel percorso angolo animazione per bambini con “Elisa.Elisù & Arcobalenato Design”. Le Cantine d’Estate 2023 è un’occasione da non perdere per esplorare le delizie culinarie del territorio e trascorrere una serata incantevole con amici e familiari. Assicuratevi di venire con lo stomaco vuoto e l’animo aperto all’avventura gastronomica. Vi aspettiamo nel cuore di Arpino per una serata memorabile che celebra il cibo, la musica e il divertimento. Preparatevi a degustare sapori straordinari, ad abbracciare l’atmosfera festosa e a creare ricordi che dureranno per sempre. Le Cantine d’Estate 2023 vi aspetta con le porte aperte. Ingresso gratuito. Non mancate!

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Arpino e la Pro Loco.

1) Gionzies: TORTIGLIONI ALLA CARBONARA TARTUFATA e FRITTO MISTO NAPOLETANO

2) Cantina Tiè Tiè: CUZZITIELLO CON POLIPETTI AL SUGO e MORTADELLA ALLA BRACE

3) La Fraschetta del Pirata: GNOCCHETTI ALLA CREMA DI SCAMPI – MEZZE MANICHE ALLA NORCINA

4) Dalla Padella alla Brace: HAMBURGER GOURMET e PANINO CON LA SALSICCIA

5) Fiaschetteria del Grottino: TONNARELLI CON ASPARAGI e PANCETTA – PANE ROSSO CON ALICI

6) Postazione Bevande N.1: VINO – BIRRA ALLA SPINA – BIBITE VARIE

7) Gli Alchimisti: DOLCI VARI E LIQUORI ARTIGIANALI

8) Cantina dell’Ascio: VERA AMATRICIANA e CROSTINO CON LARDO DI COLONNATA

9) Gizziello Caffè: ARROSTICINI DI PECORA

10) La Cantina di Peppino e Rosetta: PIZZE FRITTE FARCITE e PANZEROTTI RIPIENI

11) Spero T Fa: ARROSTICINI DI MAIALE – GNOCCHI AL SUGO DI SPUNTATURE

12) Contrada Vallone: PANINO POLLO E PEPERONI, PANZANELLA CIOCIARA

13) Azienda Agricola le Ginestre: KEBAB DI BUFALA – CARTOCCIO DI ARROSTICINI e BOMBETTE DI BUFALA

14) Daiano e Nicolina: PATATE A SPIRALE, FRITTI MESSICANI

15) Pizzeria Ivana: SUPPLÌ VARI GUSTI e WAFFLE

16) Postazione Bevende N.2: VINO – BIRRA ALLA SPINA – BIBITE VARIE

17) Postazione Bevande N.3: VINO – BIRRA ALLA SPINA

18) Papo: KEBAB e PANINO OVETTO

20) Pescheria Bella Napoli: FRITTURA CALAMARI e GAMBERI – CUOPPO NUGGETS di MERLUZZO e CHELE DI GRANCHIO

