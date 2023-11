Cantine de na vota in Ciociaria, vino e piatti tipici boom di visitatori

“Parte con uno straordinario successo di pubblico la prima iniziativa della Pro Loco di Roccasecca targata Fabrizio Torriero – hanno affermato gli organizzatori – Nel suggestivo scenario del borgo Castello boom di presenze per la tradizionale manifestazione enogastronomica de “Le Cantine de na vota”. Complice la bella giornata e la meticolosa organizzazione, nelle stradine, nelle piazze e nei largari del centro storico del borgo si sono riversati tantissimi visitatori che hanno potuto gustare e apprezzare i piatti della tradizione locale, oltre tantissime altre bontà, il tutto innaffiato da buon vino locale. Ad arricchire la manifestazione i mercatini, l’animazione e tanta buona musica: da Benedetto Vecchio e gli Mbl che hanno fatto danzare la piazza del Castello al ritmo della musica popolare, fino alle sonorità più moderne che hanno concluso la manifestazione a sera inoltrata: Alex Spagnoli, Erre Sei e Chiss Chi so. Sin dalla mattina gli appassionati di questo tipo di eventi hanno invaso Roccasecca, il servizio navetta ha funzionato in maniera precisa e puntuale, ma in tanti hanno preferito salire a piedi e fare esperienza del percorso di ascesa al Castello. Molto apprezzate anche le visite guidate per illustrare la storia delle bellezze presenti al Castello e legate alla vita terrena di San Tommaso D’Aquino, a cura di Angelo Ciampa e Pina Di Adamo”. “E’ stato bellissimo vedere tutta quella gente nei vicoli del Castello – ha aggiunto il presidente della Pro Loco Fabrizio Torriero – un successo che voglio condividere con tutte le ragazzi e i ragazzi che mi stanno vicino in questa bella avventura. Abbiamo lavorato tanto per i preparativi, ma lo abbiamo fatto con l’entusiasmo e l’amore per la nostra città. Ora continuiamo il nostro impegno con le iniziative di Natale. Aspettiamo altri amici che vogliano darci una mano: la condivisione e la collaborazione sono alla base di ogni progetto vincente”. Alla Pro Loco sono arrivati anche i complimenti del sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, arruolato per l’occasione a servire vino in una delle tante cantine presenti nel percorso: “Questa è Roccasecca. Questa è la Pro Loco e questa è l’energia contagiosa degli amici e delle amiche che mettono a disposizione della città il loro tempo e il loro impegno. Mai si era vista tutta questa partecipazione: bravi tutti”.

Redazione Digital