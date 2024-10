Cantine aperte in Ciociaria, 2 giorni di musica dal vivo giullari arcieri e sbandieratori

“DiVin Boville” è l’appuntamento da non perdere in questo primo scorcio di autunno in Ciociaria – hanno affermato gli organizzatori Cantine aperte il 26 ottobre dal pomeriggio e domenica 27 ottobre dalla tarda mattinata nell’incantevole borgo di Boville Ernica. Stand gastronomici con la possibilità di provare piatti tipici e della tradizione, spettacoli con giullari, artisti di strada, sbandieratori e arcieri oltre a maschere e costumi medioevali per rievocare la storia e le tradizioni del borgo: sono questi gli ingredienti di una festa che promette di richiamare appassionati, turisti e gente da ogni angolo della provincia. Dopo lo straordinario successo della PrimaVera Fest, l’associazione ToBe sta ultimando i preparativi per il taglio del nastro in grande stile. Insieme al vino ed alla buona musica spazio anche per l’artigianato locale, per il tiro con l’arco e tanti altri giochi che promettono di catturare la curiosità di grandi e piccini. Per due giorni, il centro storico di Boville tornerà a rivivere la vita di un villaggio medievale : un evento senza eguali, che trasporterà i partecipanti indietro nel tempo, immersi in un’atmosfera magica. Previsto il servizio navetta. Apertura cantine il 26 ottobre alle 18,30 e domenica 27 a partire dalle 11,30. Per maggiori informazioni contattare il numero 3669979011 o inviare una mail associazione.tobe.boville@gmail.com“.

Redazione Digital