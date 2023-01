Cani abbandonati in Ciociaria, aumentano gli animali lasciati in mezzo alla strada. A Frosinone e nei comuni limitrofi numerosi casi di randagismo. La Regione Lazio ha deciso di incrementare il numero delle guardie zoofile, 200 in più a Roma e 100 in più per ogni provincia. Le guardie zoofile supportano il personale delle Asl, dei comuni e delle altre forze dell’ordine nei sopralluoghi per verificare lo stato di salute degli animali ed accertare gli aspetti tecnico-sanitari relativi al controllo del randagismo e alla verifica dei danni riferibili a cani randagi inselvatichiti. Le guardie zoofile hanno anche il compito di vigilare che i proprietari di animali, in particolare di cani, tengano i loro amici a quattro zampe al guinzaglio, raccogliendo le loro deiezioni, e che siano iscritti all’anagrafe canina regionale. Le guardie zoofile hanno il compito anche di segnalare eventuali atti di crudeltà nei confronti degli animali. A Frosinone operano anche diverse associazioni a tutela dei cani ma senza il sostegno degli enti locali i volontari possono fare poco. Occorrono provvedimenti concreti che mettano al riparo gli animali e puniscano chi li abbandona.

Redazione Frosinone