Cane smarrito per colpa dei botti, in Ciociaria il padrone lancia un appello.

“Ragazzi per favore aiutatemi, questo è il mio cane, si chiama Magic, si è allontanato da casa il 31 pomeriggio, era terrorizzato per i botti – ha affermato Luca Tagliaferri – Dovrebbe stare nei pressi di Tecchiena. Se avete notizie o lo vedere chiamatemi per favore 3393465927. Grazie a tutti”.

Redazione Alatri