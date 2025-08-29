Cane sgozzato in mezzo alla strada, fermato l’extracomunitario che lo ha ucciso per mangiare

Un uomo è stato fermato a Naro, in provincia di Agrigento, dopo avere ucciso un cane in strada, in pieno giorno, sgozzandolo. L’episodio è avvenuto sotto gli occhi di più persone che hanno subito dato l’allarme, facendo intervenire gli agenti della polizia municipale. Per l’animale non c’è stato nulla da fare, ma l’individuo responsabile dell’uccisione è stato subito rintracciato e preso in consegna. Si tratta di una persona già nota alle autorità comunali, di origine straniera, del Mali, e già destinatario di un foglio di via, che i servizi sociali del Comune avevano provato a gestire per sottrarlo alla situazione di disagio in cui viveva. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale, spiega un comunicato rilanciato da CanicattiWeb, aveva provato a fornirgli assistenza con alimenti di prima necessità, ma l’uomo avrebbe rifiutato l’aiuto. Ora è custodito presso il Cpr di Caltanissetta. Gli accertamenti sono in corso, secondo alcune versioni l’atto sarebbe riconducibile all’intenzione di cibarsi dell’animale, che era stato trasportato esanime verso il cortile fatiscente in cui l’aggressore dimorava. La giunta comunale ha diramato un comunicato in cui esprime cordoglio per il cane, descritto come «piccola anima innocente», un classico cane di strada che viveva nel centro del paese ed era conosciuto da tutti come un animale «molto docile». Anche il vicesindaco Vincent Cancemi e l’assessore Angelo Licata si sono recati sul luogo in cui è avvenuta l’aggressione per constatare di persona quanto accaduto. «Siamo vicini alla cittadinanza – ha detto Cancemi – e lavoreremo senza sosta per garantire che episodi del genere non si ripetano. La sicurezza dei nostri concittadini è la priorità». L’uomo nei giorni scorsi era stato protagonista di altri episodi di vandalismo e di occupazione abusiva del luogo in cui trascorreva le notti e avrebbe anche aggredito tre carabinieri. corriere.it