Cane abbaia troppo la padrona lo lancia dal balcone, denunciata

Ha ucciso il suo cane lanciandolo dal balcone. È accaduto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 agosto. La donna, ubriaca, è arrivata a casa e non trovando le chiavi, ha buttato giù a spallate la porta. L’animale le è corso incontro, spaventato dal rumore. E lei, per tutta risposta, lo ha preso di peso e scaraventato giù dal balcone del secondo piano. A dare l’allarme un vicino di casa, che ha chiamato il 112. Immediato l’intervento della polizia. Gli agenti hanno trovato la donna a terra e il vicino che le prestava i primi soccorsi. Si tratta di una quarantenne di origine straniera, in evidente stato di forte alterazione psicofisica da abuso di alcol che, una volta ripreso i sensi, ha raccontato: «Il cane abbaiava forte e in uno scatto d’ira l’ho lanciato giù dal balcone. Non trovavo le chiavi di casa». La carcassa del cane, un meticcio di piccola taglia, è stata recuperata da un’azienda specializzata che collabora con il servizio veterinario dell’Asl Cn1. La donna sarà denunciata per maltrattamento e uccisione di animali. corriere.it