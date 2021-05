Candidatura prossime elezioni regionali, Domenico Alfieri frena. “Affrontare i problemi del territorio, non mi interessano le poltrone”.

“In questi giorni molti parlano di una mia eventuale candidatura alle regionali – ha affermato Domenico Alfieri, sindaco di Paliano – Voglio precisare che oggi qualsiasi idea di candidatura è lontana da me anni luce. Sono stato confermato sindaco della mia Città appena 2 anni fa, voglio onorare il mio impegno con i miei concittadini che ringrazierò sempre per la grande fiducia e sono totalmente concentrato nel ruolo che oggi mi investe. Riguardo le chiacchiere di candidatura alle Regionali mi è stato insegnato in politica il rispetto. Ci sono due consiglieri regionali del Pd di Frosinone, Mauro Buschini e Sara Battisti e penso che da loro si debba ripartire. Mi farebbe piacere che il mio Partito andasse sui giornali per un confronto sulle idee, sulle proposte e le tante criticità da affrontare nella nostra provincia. Non per una fame sproporzionata di poltrone. L’immagine che si dà non è delle migliori e non aiuta nessuno di noi, tantomeno il Partito democratico”.

Redazione Digital