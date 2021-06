Deturpato a Pescara il murales dedicato a Willy. Cancellato il suo volto.

“Giovedì 10 Giugno sarò presente alla prima udienza del processo per l’omicidio del nostro Willy – ha affermato Domenico Alfieri, sindaco di Paliano – Sarò presente in quanto il nostro Comune come annunciato sin dal primo momento ha richiesto di costituirsi parte civile nel processo. Sono sconcertato per quanto accaduto nella città di Pescara dove è stato oscurato il viso di Willy con della vernice bianca su un murales a lui dedicato. Guarda caso ciò avviene a 4 giorni dalla primaudienza del processo e questo ci fa capire che la tendenza razzista è presente e consolidata nel nostro paese ed arriva a ferire anche la memoria di un povero ragazzo di 20 anni ucciso di botte solo per aver provato a difendere un suo coetaneo. Dobbiamo indignarci, prendere le distanze da questi schifosi e gridare forte:vigliacchi non ci intimorite”.

Redazione Digital