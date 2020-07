“Consiglio comunale dedicato al question time – ha affermato il capogruppo PD, Angelo Pizzutelli – Ho posto attenzione 1) Sull’accoglimento della mia proposta, a seguito di interrogazione scritta del 19 giugno us, circa la riduzione del costo mensile dell’abbonamento del TPL che torna quindi ad euro 25 mensili anziché i 35 previsti in precedenza dal 1 maggio 2020; 2) Sull’opportunità di costituire a livello comunale una unica cabina di regia dei settori Verde pubblico-Ambiente-Polizia Locale, per affrontare meglio la vertenza “verde” pubblico-privata e dei rifiuti abbandonati e sollecitata l’installazione delle foto trappole per immortalare gli incivili; 3) Ritardo delle risposte alle interrogazioni scritte presentate sulla situazione Campo CONI Bruno Zauli e Strada di collegamento via Selvotta-Interporto; 4) Soddisfazione per la risposta della Regione Lazio che su mia richiesta inviterà il Comune di Frosinone a partecipare al tavolo tecnico per tentare di riaprire il Palazzetto CONI superando le pregresse difficoltà gestionali”.

Redazione Digital