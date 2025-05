Campo da tennis in piazza del Popolo, terra rossa nel cuore di Roma

Dal 6 al 19 maggio a Roma si gioca l’81° edizione degli Internazionali d’Italia. Quest’anno l’evento non coinvolgerà solo il Foro Italico, ma si sposterà nel cuore della città. La Fitp, in collaborazione con il Comune, ha allestito un campo in terra rossa in Piazza del Popolo per permettere a tutti, dai residenti ai turisti, di vivere in costante sinergia con il tennis. Il campo verrà utilizzato regolarmente per disputare le partite di pre-qualificazioni, ma non solo. Tra le varie iniziative, infatti, è prevista un’esibizione con protagonista probabilmente Matteo Berrettini o Jannik Sinner. Il campo allestito in Piazza del Popolo conterà 90 posti a sedere su due gradoni di tribuna e un centinaio in piedi all’esterno. Dal 30 aprile al 3 maggio si disputeranno i match di pre-qualificazione maschile e femminile, uno alle 11 e un altro alle 15, mentre nei giorni a seguire sarà possibile vedere le sessioni di allenamento di alcuni tennisti impegnati nella competizione. Il tutto gratuitamente. Anche i bambini delle scuole, inoltre, potranno calcare la terra rossa di Piazza del Popolo. Proprio per i più piccoli, dal 6 al 14 maggio, verranno organizzati tornei di doppio. Torna anche l’iniziativa “Tennis&Friends” che vedrà impegnati in campo, l’11 e il 12 maggio, alcuni personaggi televisivi. Il programma si chiuderà il 15 maggio, data in cui – oltre alle canoniche prove con gli insegnanti federali – si terrà una partita di wheelchair tennis. L’evento più atteso in Piazza del Popolo è l’esibizione che coinvolgerà uno tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Ancora non è stata fissata una data e – soprattutto – non c’è certezza sul protagonista, che verrà comunque annunciato a circa 48 ore dall’evento. gazzetta.it